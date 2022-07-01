ЗСУ в Херсонській області завдали авіаудару по ворогу, знищено два танки та бронемашини

У Херсонській області в Білозерській громаді авіатори ЗСУ завдали парного вертолітного удару по скупченню живої сили і військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

Ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань ліквідовано 35 російських військових, два модернізованих танки Т-72Б3, а також чотири одиниці іншої броньованої техніки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що острів Зміїний звільнений від російських окупантів. В результаті успішних дій ЗСУ армія окупанта втратила контроль над частиною акваторії Чорного моря.

Також ми писали, що виведення російських військ з острова Зміїний в Чорному морі підтверджується свіжими супутниковими знімками.

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