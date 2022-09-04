Українські військові у Дніпропетровській області збили ворожий безпілотник

Українські військові в Дніпропетровській області збили ворожий безпілотник, який проводив аеророзвідку місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СтратКом ВСУ.

Повідомляється, що БПЛА "Орлан-10" був збитий одним з підрозділів ЗСУ в Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Також повідомлялося, що українські військові 3 вересня в Донецькій області збили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Раніше стало відомо, що за 2 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та п'ять крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Також ми писали, що українські військові 2 вересня збили російський розвідувальний безпілотник "Картограф" з 12 камерами.

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