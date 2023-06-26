ВСУ разгромили подразделения российской армии в районе Бахмута: карты боев ISW

В районе Бахмута украинские военные разгромили подразделения 57-й ОМСБр 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ и уничтожили российский плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Генштаб Украины сообщил, что российская диверсионно-разведывательная группа, 25 июня, безуспешно пыталась пересечь международную границу Сумской области в районе Родионовки.

Российские войска продолжили ограниченные наземные атаки северо-западнее Сватового на фоне заявлений о продолжении украинских наступательных действий вдоль линии Кременно-Сватово. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Берестового в Харьковской области.

Российские источники предположили, что украинские войска нанесли удар по Луганску крылатыми ракетами Storm Shadow, 25 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 25 июня, показывают столб дыма в окрестностях Луганска. Бывший чиновник "ЛНР" Родион Мельник утверждал, что в этом районе действовало российское ПВО. ISW не наблюдала визуального подтверждения того, что украинские силы нанесли удар по Луганску 25 июня.





Бои в Донецкой области

Украинский Генштаб сообщил об относительно большем количестве наступательных операций России вблизи Бахмута, чем за последние несколько дней, и заявил, что российские силы неудачно атаковали северо-восточнее Бахмута в районе Раздолевки; северо-западнее Бахмута в районе Григоровки и Миньковки; и к юго-западу от Бахмута у Ивановского.

Российские источники утверждали, что украинские войска воспользовались вооруженным восстанием "вагнеровцев" 23-24 июня, и совершили несколько контратак в районе Бахмута, в том числе юго-западнее возле Курдюмовки и Клищиевки; к северо-западу от Бахмута у Ягодного; и северо-восточнее Бахмута на линии Васюковка — Раздолевка.

3-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ сообщила, что в районе Бахмута разгромила подразделения 57-й ОМСБр 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа и уничтожила российский плацдарм в неустановленном районе на западном берегу канала Северский Донец-Дон от Бахмута между Майорском и Курдюмовкой.

Украинские военные источники сообщили, что российские войска атаковали украинские позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях, а вблизи Марьинки за минувшие сутки произошло 13 боевых столкновений.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 и 25 июня, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись на северной окраине города Донецк, южнее Авдеевки и между Песками и Первомайском.

24 июня представитель 79-й десантно-штурмовой бригады Украины полковник Ярослав Чепурный сообщил, что чеченские подразделения "Ахмат-Восток" и российский спецназ внезапно отступили из Марьинки. Подробности этого ухода неясны, но определенный контингент "Ахмата" и других спецназовцев, возможно, отправились из Марьинки в Ростовскую область, чтобы защититься от вооруженного восстания "вагнеровцев" 23-24 июня.

"Южная ось"

Российский источник утверждал, что войска РФ совершили неудачные атаки вблизи окрестностей Угледара.

Российские и украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль административной границы между западной Донецкой и восточной Запорожской областями 25 июня.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно пытались захватить утраченные позиции вблизи Новодаровки. Российский блогер утверждал, что силы РФ безуспешно атаковали вблизи Макаровки и Золотой Нивы, а украинские силы продвинулись вблизи Ровно и Приютного.

Российские и украинские силы совершили ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области 25 июня. Российские источники утверждали, что ни одна из сторон не контролирует Пятихатки, хотя ISW не наблюдало кадры, свидетельствующие о том, что украинские силы потеряли контроль над населенным пунктом после его захвата 19 июня.

Российские источники утверждали, что украинские войска удерживают позиции у Антоновского моста в Херсонской области. 24 июня российский блогер заявил, что у Антоновского моста шли бои между российскими ВДВ и украинскими войсками.

Другой русский блоггер 25 июня заявил, что украинские силы заняли позиции на восточном (левом) берегу Антоновского моста. ISW не наблюдала визуального подтверждения этих утверждений, и непонятно, отступили ли паводковые воды достаточно, чтобы украинские или российские силы могли установить позиции вблизи этой территории.



