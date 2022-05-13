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На Сході українські військові відбили 9 атак та ліквідували 130 окупантів

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П'ятниця 13 травня 2022 21:20
На Сході українські військові відбили 9 атак та ліквідували 130 окупантів Українські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

На Сході протягом 13 травня Збройні сили України відбили 9 атак російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Також українські військові нанесли вогневого ураження по передовому пункту управління 1-ї окремої мотострілецької бригади так званої "ДНР".

За добу ЗСУ знищили:

  • особового складу - до 130;
  • танків - 2;
  • БТР - 1;
  • БМП - 5;
  • БМД - 1;
  • міномети - 2;
  • АТТ - 2;
  • БПЛА - 2.

Нагадаємо, що вчора, 12 травня, ЗСУ на Донбасі відбили 18 атак ворога та знищили їх техніку.

Також ми писали, що українські військові на Сході за добу знищили 180 окупантів та їх техніку.

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