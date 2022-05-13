На Сході українські військові відбили 9 атак та ліквідували 130 окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Також українські військові нанесли вогневого ураження по передовому пункту управління 1-ї окремої мотострілецької бригади так званої "ДНР".

Нагадаємо, що вчора, 12 травня, ЗСУ на Донбасі відбили 18 атак ворога та знищили їх техніку.

Також ми писали, що українські військові на Сході за добу знищили 180 окупантів та їх техніку.

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