На Сході українські військові відбили 9 атак та ліквідували 130 окупантів
Українські військові (GettyImages)
На Сході протягом 13 травня Збройні сили України відбили 9 атак російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Також українські військові нанесли вогневого ураження по передовому пункту управління 1-ї окремої мотострілецької бригади так званої "ДНР".
За добу ЗСУ знищили:
- особового складу - до 130;
- танків - 2;
- БТР - 1;
- БМП - 5;
- БМД - 1;
- міномети - 2;
- АТТ - 2;
- БПЛА - 2.
Нагадаємо, що вчора, 12 травня, ЗСУ на Донбасі відбили 18 атак ворога та знищили їх техніку.
Також ми писали, що українські військові на Сході за добу знищили 180 окупантів та їх техніку.
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