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ЗСУ на Донбасі відбили 9 атак ворога та знищили 22 одиниці техніки

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Субота 21 травня 2022 21:51
ЗСУ на Донбасі відбили 9 атак ворога та знищили 22 одиниці техніки Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

21 травня, в суботу, українські військові відбили 9 ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямках. При цьому було знищено 22 одиниці військової техніки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Угруповання Об’єднаних сил.

Повідомляється, що ворог продовжує застосовувати бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем. Військові РФ намагалися 9 разів атакувати українських бійців.

За цю добу військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 5 танків;
  • 4 артилерійські системи;
  • 10 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 2 ворожих автомобіля.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат "Орлан-10".

Нагадаємо, раніше окупанти завдали авіаудару по храму в селі Богородичне Донецької області. У підвалах будівлі ховалися близько 100 служителів церкви, яких згодом евакуювали українські правоохоронці.

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