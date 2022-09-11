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ЗСУ за 25 км від кордону та що відбувається в Ізюмі: карта війни на ранок

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Харківська область, Неділя 11 вересня 2022 08:47
ЗСУ за 25 км від кордону та що відбувається в Ізюмі: карта війни на ранок Фото: ЗСУ зачищають Ізюм Харківської області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Оновлена карта війни на ранок, 11 вересня. Українські бійці продовжують свій контрнаступ у Харківській області, триває зачистка Ізюму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Deepstatemap.

За оновленими даними геолокації, українські бійці батальйону "Карпатська Січ" з південної сторони зайшли в Ізюм (Харківська область), де відповідно відбувається зачистка в місті.

Таким чином виступ на південь з Ізюму остаточно втрачений для російських окупантів.

ЗСУ за 25 км від кордону та що відбувається в Ізюмі: карта війни на ранок

Крім того, міжнародні аналітики Інституту вивчення війни ISW демонструють хід українського контрнаступу в Харківській області за останні 5 днів.

За їх даними, після повідомлень про звільнення українськими бійцями Великого Бурлука (ця інформація потребує підтвердження, за даними Deepstatemap це селище поки під окупацією), українські сили в Харківській області тепер можуть знаходитися за 25 кілометрів від міжнародного кордону.

ЗСУ за 25 км від кордону та що відбувається в Ізюмі: карта війни на ранок

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на ранок, на Харківському напрямку ворожі підрозділи зі складу 3 мотострілецьких дивізій 20 загальновійськової армії залишилися без шляхів забезпечення, особовий склад перебуває в панічному настрої.

Додамо, раніше українські військові взяли Куп'янськ та Ізюм під свій контроль і опублікували відповідне фото з українським прапором.

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