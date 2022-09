ЗСУ за 25 км від кордону та що відбувається в Ізюмі: карта війни на ранок

За оновленими даними геолокації, українські бійці батальйону "Карпатська Січ" з південної сторони зайшли в Ізюм (Харківська область), де відповідно відбувається зачистка в місті.

Таким чином виступ на південь з Ізюму остаточно втрачений для російських окупантів.

Крім того, міжнародні аналітики Інституту вивчення війни ISW демонструють хід українського контрнаступу в Харківській області за останні 5 днів.

За їх даними, після повідомлень про звільнення українськими бійцями Великого Бурлука (ця інформація потребує підтвердження, за даними Deepstatemap це селище поки під окупацією), українські сили в Харківській області тепер можуть знаходитися за 25 кілометрів від міжнародного кордону.

Animated GIF showing progress of the Ukrainian counteroffensive in Kharkiv Oblast over the past 5 days for @TheStudyofWar.



With the reported capture of Velykyi Burluk Ukrainian forces in Kharkiv are now 25 kilometers from the international border. https://t.co/z1pFd1B9fK pic.twitter.com/IUqwUjunca