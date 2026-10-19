Каждый четвертый не поступил в желаемый вуз или на желаемую специальность: опрос о НМТ
62% поступающих довольны баллами, получившими на национальном мультипредметном тесте (НМТ). В то же время почти четверть опрошенных первокурсников не смогли поступить одновременно на желаемую специальность и в мечтательный университет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на опрос KSE Institute.
Оправдал ли НМТ ожидания
Согласно опросу, 62% первокурсников удовлетворены баллами, получившими на НМТ.
Для 76% опрошенных результаты тестирования позволили поступить на желаемую специальность в желаемое высшее образование.
Еще 14% поступили на желаемую специальность, но в другой вуз. В то же время 6% поступающих попали в желаемое учебное заведение, однако выбрали другую специальность.
Еще 4% из-за результатов НМТ сменили и специальность, и университет.
Какими предметами довольны больше всего
Уровень удовлетворенности баллами отличался в зависимости от предмета. Меньше всего первокурсники довольны результатами по математике и иностранному языку.
Распределение удовлетворенности по предметам такое:
- география - 85%;
- украинская литература - 84%;
- математика - 53%;
- иностранный язык - 54%.
Таким образом, наивысшую удовлетворенность участники опроса выразили результатами по географии и украинской литературе, а самую низкую - по математике и иностранному языку.
Добавим, что в опросе приняли участие 3700 человек. Его проводили в два этапа с февраля по середину мая 2026-го. Поэтому идет речь о результатах прошлогодней вступительной кампании.
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