ua en ru
Вт, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

МОН перенесло сроки отправки грантовых сертификатов в "Дія"

11:31 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Василина Копытко
МОН перенесло сроки отправки грантовых сертификатов в "Дія" Что известно о поступлении грантовых сертификатов на обучение (коллаж РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Студенты бакалавриата и магистратуры получат сертификаты на гранты для обучения в вузах позже, чем планировало Министерство образования и науки. Новые сроки отправки документов ведомство пока не сообщило.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письме МОН, обнародованном на сайте "Освіта.ua ".

Почему задержали сертификаты

В министерстве объяснили, что сроки сместили из-за расширения перечня студентов, которые могут претендовать на академические гранты. В 2026 году такую возможность впервые получат не только студенты бакалавриата, но и магистратура.

О новых сроках отправки сертификатов в "Дія" МОН сообщит дополнительно.

Как подтвердить грант

Ранее министерство планировало посылать сообщения о грантах с 15 сентября. Студенты должны подтвердить сертификаты в "Дія" до 25 октября.

Для подтверждения нужно наложить электронную подпись "Дія. Підпис". Чтобы активировать его, необходимо считать смартфоном с поддержкой NFC чип биометрического документа - ID-карты или загранпаспорта.

Гранты на обучение

Напомним, что получить грант могут студенты, отвечающие установленным требованиям, которые учатся в учебном заведении, участвующем в экспериментальном проекте МОН, и имеют возможность подтвердить сертификат через "Дія". Грант на обучение ничем не обязывает студента - возвращать деньги государству не нужно.

В то же время поступающие, получившие рекомендацию на бюджет, но отказавшиеся от места и вступившие на контракт, не смогут получить государственный образовательный грант.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МОН
Новости
Дрон ударил по трассе Киев-Одесса: есть погибшие и травмированые
Дрон ударил по трассе Киев-Одесса: есть погибшие и травмированые
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов