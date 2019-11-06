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Опубліковано закон Зеленського про судову реформу

Новини » Політика     06.11.2019 - 10:49
Опубліковано закон Зеленського про судову реформу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Документом скорочується склад Верховного суду і вводиться новий порядок формування ВККС

Закон президента Володимира Зеленського про судову реформу, яким передбачається скорочення суддів Верховного суду і новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у середу, 6 листопада, опублікований у виданні "Голос України".

Документом регулюється діяльність ВККСУ та Вищої ради правосуддя, зокрема вводиться новий порядок формування кваліфкомісії, згідно з яким призначення на посади дванадцяти членів комісії буде здійснюватися Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. Склад ВККСУ буде скорочений з 16 до 12 членів. При цьому сума винагороди членам ВККС встановлюється на рівні посадового окладу судді вищого спеціалізованого суду.

У законі прописане також скорочення складу Верховного суду з 200 до 100 осіб. При цьому базовий оклад суддів цього суду зменшений з 75 до 55 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (таким чином замість 144 тис. 75 гривень встановлено суму в розмірі 105 тис. 655 гривень).

Варто також відзначити, передбачається створення нового органу - Комісії з питань сумлінності та етики. Вона створюється при Вищій раді правосуддя і складається з трьох представників ради, а також трьох міжнародних експертів (при цьому участь міжнародних експертів у цій комісії припиняється через 6 років з моменту набуття чинності цим законом).

Нагадаємо, 4 листопада проект закону підписав глава держави Володимир Зеленський. Раніше законопроект схвалив глава Верховної ради Дмитро Разумков.

Як писало РБК-Україна раніше, 16 жовтня народні депутати прийняли в другому читанні судову реформу президента. За законопроект №1008 проголосували 236 парламентаріїв. Відзначимо, прийняття документа в сесійній залі зустріли криками "Ганьба".

Підкреслимо, в Раду внесли проекти постанов, якими пропонувалося скасувати прийняття судової реформи Зеленського. Однак Рада 31 жовтня розблокувала підписання законопроекту №1008 для глави парламенту і відповідно президента.

Відзначимо також, Верховний суд просив відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу, а генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич висловила стурбованість після ухвалення документа Радою у першому читанні.

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Новини України Володимир ЗеленськийСудова реформа
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