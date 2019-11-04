Зеленський підписав свій закон про судову реформу

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом, зокрема, вводиться новий порядок формування ВККС і скорочується склад Верховного суду

Глава держави Володимир Зеленський у понеділок, 4 листопада, підписав законопроект свого авторства №1008 - про судову реформу. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Законом регулюється діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя, зокрема вводиться новий порядок формування ВККС, за яким призначення на посади дванадцяти членів комісії буде здійснюватися Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. Склад ВККСУ буде скорочений з 16 до 12 членів. При цьому сума винагороди членам ВККС встановлюється на рівні посадового окладу судді вищого спеціалізованого суду.

У документі прописане скорочення складу Верховного суду з 200 до 100 осіб. При цьому базовий оклад суддів цього суду зменшений з 75 до 55 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (таким чином замість 144 тис. 75 гривень встановлено суму в розмірі 105 тис. 655 гривень).

Варто також відзначити, в законі передбачене створення нового органу - Комісії з питань сумлінності та етики. Вона створюється при Вищій раді правосуддя і складається з трьох представників ради, а також трьох міжнародних експертів (при цьому участь міжнародних експертів в цій комісії припиняється через 6 років з моменту набуття чинності цим законом).

Нагадаємо, раніше законопроект схвалив глава Верховної ради Дмитро Разумков.

Як писало РБК-Україна раніше, 16 жовтня народні депутати прийняли в другому читанні судову реформу президента Володимира Зеленського. За законопроект №1008 проголосували 236 парламентаріїв. Відзначимо, прийняття документа в сесійній залі зустріли криками "Ганьба".

Підкреслимо, в Раду внесли проекти постанов, якими пропонувалося скасувати прийняття судової реформи глави держави. Однак Рада 31 жовтня розблокувала підписання законопроекту №1008 для глави парламенту і відповідно президента.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич висловила стурбованість у зв'язку з прийняттям українським парламентом у першому читанні судової реформи Зеленського. Варто відзначити, Верховний суд просив відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу.