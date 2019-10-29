Рада заборонила встановлювати паркани навколо водойм

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

В першому читанні закон прийняла Рада 8 скликання в 2015 році

Народні депутати України підтримали в другому читанні законопроект №0869 (№1107 в попередньому скликанні ВР, - ред.) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування". За закон проголосували 314 парламентаріїв, передає кореспондент РБК-Україна.

У прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів, крім випадків, передбачених законом. Визначається, що у межах пляжної зони прибережних захисних смуг також забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах, крім випадків, передбачених законом.

Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їхніми власниками протягом 10 днів після одержання письмової вимоги місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. У разі невиконання такої вимоги зазначені огорожі або інші конструкції демонтуються за рішеннями місцевої держадміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Видатки відповідного місцевого бюджету, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їхніми власниками.

Згідно з документом, у разі, якщо неможливо встановити власника огорожі або інших конструкцій чи особу, за рішенням якої вони були встановлені, оплата робіт, пов’язаних із демонтажем, покладається на особу, у користуванні якої перебуває земельна ділянка, на якій встановлена огорожа або інші конструкції.

Документом передбачається, що обмеження у будь-який спосіб безперешкодного або безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім випадків, передбачених законом, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 6800 гривень) і на посадових осіб - від 400 до 700 таких мінімумів (від 6800 до 11900 гривень).

При цьому вище зазначене порушення, вчинене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 700 до тисячі таких мінімумів (від 11900 до 17000 гривень).

Нагадаємо, 4 лютого 2015 року парламент підтримав у першому читанні законопроект № 1107 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування". За відповідне рішення проголосували 290 нардепів з 226 мінімально необхідних.

До цього у березні 2014 року Рада відмовилася заборонити обмеження доступу до узбережжя водойм. За законопроект № 3059 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування" проголосували лише 188 нардепів з 226 необхідних.