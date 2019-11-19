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Зеленський підписав закон про вільний доступ до водойм

Новини » Політика     19.11.2019 - 15:40
Зеленський підписав закон про вільний доступ до водойм
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Закон забороняє обмеження права загального водокористування

Президент Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення вільного доступу громадян до узбережжя водойм. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначається, цей закон забезпечує безперешкодний і безоплатний доступ до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування і посилює відповідальність за будь-яке обмеження такого доступу.

Зокрема, згідно з документом, обмеження доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів загального користування, крім передбачених законом випадків, карається штрафом від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) та від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб).

Повторні дії, вчинені протягом року, караються штрафом від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) і від 700 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб).

Крім того, згідно з законом, обмеження доступу громадян (зокрема шляхом встановлення огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об’єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб, є підставою для припинення права користування такими земельними ділянками за рішенням суду.

Нагадаємо, Рада прийняла законопроект №0869 (№1107 в попередньому скликанні ВР, - ред.) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування".

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