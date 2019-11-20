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Опублікований закон про заборону обмежувати прохід до пляжів

Новини » Суспільство     20.11.2019 - 11:11
Опублікований закон про заборону обмежувати прохід до пляжів
Іллюстративне фото (facebook com motoopenfest)

У разі порушення закону передбачається штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів

Сьогодні, 20 листопада, опублікований закон про заборону обмежувати прохід до пляжів. Документ опублікований у парламентській газеті "Голос України".

Як зазначається, цей закон забезпечує безперешкодний і безоплатний доступ до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування.

У разі порушення закону передбачається штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) та від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб).

Повторні дії, вчинені протягом року, караються штрафом від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) і від 700 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб).

Крім того, згідно з законом, обмеження доступу громадян (зокрема шляхом встановлення огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об’єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб, є підставою для припинення права користування такими земельними ділянками за рішенням суду.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

А до цього Верховна рада прийняла законопроект №0869 (№1107 в попередньому скликанні ВР, - ред.) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування".

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