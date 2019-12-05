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Набув чинності закон про розміщення засобів навігації на землях оборони

Новини » Політика     05.12.2019 - 08:11
Набув чинності закон про розміщення засобів навігації на землях оборони
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Закон розроблений для прискорення процесу розміщення засобів зв'язку на землях оборони

Закон про використання земель оборони для розміщення засобів радіотехнічного забезпечення, що належать підрозділам об'єднаної цивільно-військової системи, у четвер, 5 грудня, набув чинності. У середу він був опублікований у виданні "Голос України".

Документ набув чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Відповідно до закону, землі оборони, призначені для розміщення і постійної діяльності військових частин і організацій Збройних сил України, можуть використовуватися для розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження, що належать підрозділам об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху, з узгодженням умов розміщення та експлуатації зазначених об'єктів з Міністерством оборони.

Очікується, що реалізація закону вдосконалить використання земель оборони для розміщення засобів радіотехнічного забезпечення, що належать підрозділам об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України. Також закон дозволить знизити витрати на створення енергетичної, транспортної та соціальної інфраструктури при введенні в експлуатацію нових засобів.

Нагадаємо, в середу документ був опублікований у парламентській газеті "Голос України". Так, 3 грудня даний проект закону №0855 підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада 14 листопада схвалила зміни до закону "Про використання земель оборони" для підвищення ефективності використання виділених ділянок. Таке рішення підтримали 334 нардепа.

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