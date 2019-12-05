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Вступил в силу закон о размещении средств навигации на землях обороны

Новости » Политика     05.12.2019 - 08:11
Вступил в силу закон о размещении средств навигации на землях обороны
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Закон разработан для ускорения процесса размещения средств связи на землях обороны

Закон об использовании земель обороны для размещения средств радиотехнического обеспечения, принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы, в четверг, 5 декабря, вступил в силу. В среду он был опубликован в издании "Голос Украины".

Документ вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Согласно закону, земли обороны, предназначенные для размещения и постоянной деятельности военных частей и организаций Вооруженных сил Украины, могут использоваться для размещения средств связи, навигации и наблюдения, принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения, с согласованием условий размещения и эксплуатации указанных объектов с Министерством обороны.

Ожидается, что реализация закона усовершенствует использование земель обороны для размещения средств радиотехнического обеспечения, принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины. Также закон позволит снизить затраты на создание энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры при вводе в эксплуатацию новых средств.

Напомним, в среду документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины". Так, 3 декабря данный проект закона №0855 подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада 14 ноября одобрила изменения в закон "Об использовании земель обороны" для повышения эффективности использования выделенных участков. Такое решение поддержали 334 нардепа.

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