Опубліковано закон про розміщення засобів навігації на землях оборони

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Закон розроблений з метою вдосконалення та прискорення процесу розміщення засобів зв'язку

Закон про використання земель оборони для розміщення засобів радіотехнічного забезпечення, що належать підрозділам об'єднаної цивільно-військової системи, в середу, 4 грудня, опублікований у виданні "Голос України". Документ набуде чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Відповідно до закону, землі оборони, призначені для розміщення і постійної діяльності військових частин і організацій Збройних сил України, можуть використовуватися для розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження, що належать підрозділам об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху, з узгодженням умов розміщення та експлуатації зазначених об'єктів з Міністерством оборони.

Очікується, що реалізація закону вдосконалить використання земель оборони для розміщення засобів радіотехнічного забезпечення, що належать підрозділам об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України. Також закон дозволить знизити витрати на створення енергетичної, транспортної та соціальної інфраструктури при введенні в експлуатацію нових засобів.

Нагадаємо, 3 грудня даний проект закону №0855 підписав глава держави Володимир Зеленський.

Так, Верховна рада 14 листопада схвалила зміни до закону "Про використання земель оборони" для підвищення ефективності використання виділених ділянок. Таке рішення підтримали 334 нардепа.