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Зеленський підписав закон про розміщення засобів навігації на землях оборони

Новини » Політика     03.12.2019 - 13:37
Зеленський підписав закон про розміщення засобів навігації на землях оборони
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон розроблений з метою вдосконалення та прискорення процесу розміщення засобів зв'язку

Президент Володимир Зеленський підписав закон про використання земель оборони для розміщення засобів радіотехнічного забезпечення, що належать підрозділам об’єднаної цивільно-військової системи. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з законом, землі оборони, призначені для розміщення й постійної діяльності військових частин та організацій Збройних сил України, можуть використовуватися для розміщення засобів зв’язку, навігації та спостереження, що належать підрозділам об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху, з погодженням умов розміщення та експлуатації зазначених об’єктів з Міністерством оборони.

Реалізація закону забезпечить удосконалення процесу використання земель оборони для розміщення засобів радіотехнічного забезпечення, що належать підрозділам об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України. Також закон дасть змогу зменшити витрати на створення енергетичної, транспортної й соціальної інфраструктури під час уведення в експлуатацію нових засобів.

Нагадаємо, Рада 14 листопада ухвалила зміни в закон "Про використання земель оборони" для підвищення ефективності використання виділених ділянок. Таке рішення підтримали 334 нардепа.

Як писало РБК-Україна, в Раді зареєстрували законопроект №2412 "Про розвідку". Ініціатором законопроекту є президент Володимир Зеленський. Проект закону був відзначений як невідкладний.

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