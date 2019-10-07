Закон про застосування бойової техніки в особливий період передали на підпис президенту

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект уже підписав глава парламенту

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1224 "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройних сил України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Законом закріплюється право з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ на застосування бойової техніки і зброї у період до введення воєнного стану і після його припинення або скасування шляхом внесення змін до назви і частини першої статті 1-1 закону "Про Збройні сили України".

Нагадаємо, парламент 2 жовтня схвалив документ у другому читанні. Законопроект підтримали 307 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з нацбезпеки запропонував Раді прийняти проект закону №1224 у другому читанні. У першому читанні парламентарії прийняли цей закон 20 вересня 278 голосами народних депутатів.

Додамо також, 25 вересня набув чинності законопроект №1011 про План оборони України, автором якого є президент Володимир Зеленський. Законом передбачене законодавче врегулювання видання Плану оборони України і надання права президенту затверджувати його структуру.