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Закон про застосування бойової техніки в особливий період передали на підпис президенту

Новини » Політика    07.10.2019 - 12:33
Закон про застосування бойової техніки в особливий період передали на підпис президенту
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект уже підписав глава парламенту

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1224 "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройних сил України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Закон про застосування бойової техніки в особливий період передали на підпис президенту

Законом закріплюється право з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ на застосування бойової техніки і зброї у період до введення воєнного стану і після його припинення або скасування шляхом внесення змін до назви і частини першої статті 1-1 закону "Про Збройні сили України".

Нагадаємо, парламент 2 жовтня схвалив документ у другому читанні. Законопроект підтримали 307 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з нацбезпеки запропонував Раді прийняти проект закону №1224 у другому читанні. У першому читанні парламентарії прийняли цей закон 20 вересня 278 голосами народних депутатів.

Додамо також, 25 вересня набув чинності законопроект №1011 про План оборони України, автором якого є президент Володимир Зеленський. Законом передбачене законодавче врегулювання видання Плану оборони України і надання права президенту затверджувати його структуру.

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