Набув чинності закон про порядок відновлення ліцензії

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Закон набув чинності через два місяці з дня його опублікування

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності" набув чинності 18 грудня. Документ був опублікований у виданні "Голос України" 18 жовтня.

Закон набуває чинності через два місяці з дня його опублікування, крім абзаців четвертого - сьомого підпункту 1, підпункту 2 пункту 4 розділу I, які набирають чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Документом передбачається введення нової санкції за порушення у сфері ліцензування - призупинення дії ліцензії у повному обсязі або частково; а також прописаний порядок відновлення дії ліцензії, яка була зупинена органом ліцензування.

Крім того, уніфікуються розміри штрафів за порушення законодавства в сфері ліцензування та вдосконалюється процедура оскарження дій органів ліцензування в Експертно-апеляційній раді.

Нагадаємо, даний законопроект президент Володимир Зеленський підписав 16 жовтня, а 9 жовтня його схвалив глава парламенту Дмитро Разумков.

Верховна рада 2 жовтня схвалила в другому читанні законопроект №1060. За документ проголосував 301 парламентарій.

Як РБК-Україна повідомляло раніше, в першому читанні парламентарії підтримали законопроект 13 вересня.