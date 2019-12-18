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Вступил в силу закон о порядке возобновления лицензии

Новости » Политика     18.12.2019 - 10:09
Вступил в силу закон о порядке возобновления лицензии
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Закон вступил в силу через два месяца со дня его опубликования

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании порядка лицензирования хозяйственной деятельности" вступил в силу 18 декабря. Документ был опубликован в издании "Голос Украины" 18 октября.

Закон вступает в силу через два месяца со дня его опубликования, кроме абзацев четвертого - седьмого подпункта 1, подпункта 2 пункта 4 раздела I, которые вступают в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

Документом предусматривается введение новой санкции за нарушения в сфере лицензирования - приостановление действия лицензии в полном объеме или частично; а также прописан порядок восстановления действия лицензии, которая была остановлена органом лицензирования.

Кроме того, унифицируются размеры штрафов за нарушение законодательства в сфере лицензирования и усовершенствуется процедура обжалования действий органов лицензирования в Экспертно-апелляционном совете.

Напомним, данный законопроект президент Владимир Зеленский подписал 16 октября, а 9 октября его одобрил глава парламента Дмитрий Разумков.

Верховная рада 2 октября одобрила во втором чтении законопроект №1060. За документ проголосовал 301 парламентарий.

Как РБК-Украина сообщало ранее, в первом чтении парламентарии поддержали законопроект 13 сентября.

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