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Бюджет-2019: Рада перерозподілила фінансування на ремонт доріг

Новини » Фінанси    02.10.2019 - 18:33
Бюджет-2019: Рада перерозподілила фінансування на ремонт доріг
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, нардепи зменшили обсяг видатків на ремонт дороги Одеса - Рені

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №2039 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2019 рік", яким передбачається перерозподіл фінансування на ремонт доріг. За проект проголосували 275 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документом вносяться зміни до закону про держбюджет на цей рік щодо зменшення обсягу видатків із Державного дорожнього фонду на покращення стану автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені та на розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутом Північний об'їзд міста Рівного, які передбачено спрямувати за цим напрямом, як виняток з положень пункту 1 частини третьої та частини п’ятої статті 242 Бюджетного кодексу України.

"Передбачено також внесення змін до додатку 3 до закону "Про державний бюджет України на 2019 рік" щодо зменшення видатків на 976 508,3 тис. грн за бюджетною програмою "Покращення стану автомобільної дороги М 15 Одеса - Рені" та на 190 000,0 тис. грн за бюджетною програмою "Розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутом Північний об'їзд міста Рівного" та збільшення їх на суму 1 166 508,3 тис. грн за бюджетною програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення", - сказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, у середу Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1064 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування".

Як писало РБК-Україна раніше, ВР також схвалила за основу в першому читанні законопроект №1041 "Про внесення змін до закону "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування)".

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