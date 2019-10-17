Опублікований закон про перерозподіл фінансування на ремонт доріг

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ набуде чинності в п'ятницю, 18 жовтня

У четвер, 17 жовтня, опублікований законопроект №2039 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2019 рік", яким передбачається перерозподіл фінансування на ремонт доріг, у виданні "Голос України". Документ набуде чинності в п'ятницю, 18 жовтня.

Документом вносяться зміни до закону про держбюджет на цей рік щодо зменшення обсягу видатків із Державного дорожнього фонду на покращення стану автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені та на розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутом Північний об'їзд міста Рівного, які передбачено спрямувати за цим напрямом, як виняток з положень пункту 1 частини третьої та частини п’ятої статті 242 Бюджетного кодексу України.

Передбачено також внесення змін до додатку 3 до закону "Про державний бюджет України на 2019 рік" щодо зменшення видатків на 976 508,3 тис. грн за бюджетною програмою "Покращення стану автомобільної дороги М 15 Одеса - Рені" та на 190 000,0 тис. грн за бюджетною програмою "Розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутом Північний об'їзд міста Рівного" та збільшення їх на суму 1 166 508,3 тис. грн за бюджетною програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Нагадаємо, 2 жовтня Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №2039.

Раніше ВР також схвалила за основу в першому читанні законопроект №1041 "Про внесення змін до закону "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування)".