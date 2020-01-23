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Набув чинності закон про направлення 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу

Новини » Політика     23.01.2020 - 08:16
Набув чинності закон про направлення 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Документом передбачене збільшення надходжень до Фонду розвитку підприємництва

Закон, який передбачає направлення 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу в Україні, у четвер, 23 сiчня, набув чинності. Документ був раніше опублікований у виданні "Голос України".

Закон набув чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Документом передбачене збільшення надходжень до спеціального фонду державного бюджету за рахунок надходжень від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, виданих фондом в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

Кабінету міністрів законом доручається у місячний термін з дня набрання чинності цим документом затвердити порядок використання коштів держбюджету, передбачених на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, з урахуванням положень ЗУ "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні".

Нагадаємо, вчора законопроект підписав глава держави Володимир Зеленський.

Так, 14 січня нардепи підтримали відповідний проект закону №2589, за нього проголосував 261 парламентарій. За основу Верховна рада прийняла законопроект №2589 у кінці грудня.

Додамо також, Кабмін готує до запуску програму з підтримки мікро- і середнього підприємництва, яка почне свою роботу з 1 лютого 2020 року, а обсяг кредиту складе 1,5 млн грн на 5 років.

Опубліковано закон про направлення 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу в Україні Зеленський схвалив направлення 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу в Україні
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