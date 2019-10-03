ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада усунула бар'єри для реалізації концесійних проектів

Новини » Політика    03.10.2019 - 13:14
Рада усунула бар'єри для реалізації концесійних проектів
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом вносяться зміни в понад 30 законодавчих актів

Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №1046 "Про концесії", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект закону проголосували 257 нардепів.

Законом вдосконалюється правове регулювання концесійної діяльності, що, в свою чергу, забезпечить можливість ефективного залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України та розвиток інфраструктури, чіткий механізм вибору концесіонера і підготовку до реалізації якісних проектів на умовах концесії, які будуть відповідати міжнародній практиці.

Документом вносяться зміни в понад 30 законодавчих актів України з метою приведення їх у відповідність до положень законопроекту і усунення бар'єрів для реалізації концесійних проектів. Тобто, документ покликаний забезпечити систематизацію діючих нормативно-правових актів, що регулюють здійснення концесійної діяльності, гармонізацію законодавства про концесії до законодавства про державно-приватне партнерство, імплементацію основних принципів здійснення концесій і ДПП відповідно до права ЄС і чітке регулювання всіх аспектів концесійної діяльності.

Нагадаємо, даний закон Рада прийняла за основу 13 вересня.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив Верховній Раді до 1 жовтня 2019 року схвалити закон про концесії.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні комітет з питань економічної політики рекомендував Верховній раді 8 скликання прийняти проект закону №8125 про концесії у другому читанні. Однак документ так і не був розглянутий у другому читанні.

Рада планує зменшити штрафи за порушення трудового законодавства Рада присудила премії ВР за внесок молоді у розвиток парламентаризму
Новини України концессияВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся