Опубліковано закон щодо боротьби з рейдерством

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Закон набуде чинності через десять днів з дня опублікування

Законопроект №1056-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності", який спрямований на боротьбу з рейдерством, у середу, 23 жовтня, був опублікований у "Голосі України". Закон набуде чинності через 10 днів з дня опублікування.

Документом усуваються основні юридичні прогалини, які створюють проблеми власникам нерухомості та бізнесу.

Основні його положення передбачають:

припинення діяльності акредитованих суб'єктів;

введення обов'язковості нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав;

впровадження принципу одночасності вчинення нотаріальної дії і державної реєстрації прав;

підвищення відповідальності за порушення відповідних реєстраційних процедур.

Нагадаємо, 21 жовтня проект закону підписав президент Володимир Зеленський.

Так, Верховна рада України від 3 жовтня схвалила в другому читанні законопроект №1056-1. За документ проголосували 284 нардепа. Даний закон у першому читанні Рада схвалила 12 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству". Зазначалося, що в документі міститься набір інструментів, які забезпечать належний захист підприємців і протидію позбавлення їх майнових прав.