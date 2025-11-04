ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Вступление Украины в ЕС: Reuters узнал о новых требованиях Еврокомиссии к Киеву

Брюссель, Вторник 04 ноября 2025 00:48
UA EN RU
Вступление Украины в ЕС: Reuters узнал о новых требованиях Еврокомиссии к Киеву Иллюстративное фото: Украина на пути в Евросоюз (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Еврокомиссия в проекте отчета признала "выдающуюся преданность" Украины евроинтеграции, однако отметила, что Киеву нужно активнее реформировать судебную систему и усилить борьбу с коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Так, журналисты издания ознакомились с проектом отчета о готовности Украины относительно членства в Евросоюзе, который, как ожидается, будет принят во вторник, 4 ноября.

В отчете отмечается, что несмотря на войну, Украина продемонстрировала "выразительную преданность евроинтеграционному курсу" и осуществила ряд важных реформ.

В то же время Еврокомиссия указала на ряд проблем, которые Киеву необходимо преодолеть, чтобы продвинуться на пути к членству в ЕС. Речь идет о реформах в сфере верховенства права, а также недостаточных усилиях в борьбе с коррупцией.

В Брюсселе обеспокоены "негативными тенденциями", в частности ростом политического давления на антикоррупционные органы, попытками ослабить их независимость и угрозами гражданскому обществу.

Еврокомиссия призвала Киев исправить эти недостатки, ведь они могут затормозить процесс переговоров о вступлении. Отдельно подчеркивается необходимость реформирования судебной системы, усиления борьбы с организованной преступностью и обеспечения прозрачности государственных институтов.

Хотя почти все правительства стран-членов ЕС публично поддерживают вступление Украины, в документе отмечается, что для реального прогресса требуется единогласное решение всех членов блока. Пока официальные сроки для начала следующего этапа переговоров не определены, а Венгрия продолжает блокировать этот процесс.

Украина заявила, что стремится завершить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года. В то же время Еврокомиссия считает, что для достижения этой амбициозной цели Киев должен ускорить темпы реформ, особенно в сфере правосудия и верховенства права.

В проекте также предложено ввести более жесткие гарантии для стран-кандидатов, чтобы после вступления они не могли отступать от демократических принципов и обязательств, взятых во время переговоров.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

Напомним, что Украина подала заявку на вступление в ЕС через несколько дней после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Во вторник, 4 ноября, в Брюсселе состоится саммит по вопросам расширения ЕС, во время которого лидеры государств-членов и стран-кандидатов обсудят дальнейшие шаги евроинтеграции. Президент Украины Владимир Зеленский намерен выступить с речью на этом мероприятии.

А вот Европейская комиссия на саммите представит отчет о прогрессе Украины на пути к евроинтеграции. Ожидается, что рейтинг Киева получит оценку "по большей части положительно".

При этом на сегодняшний день Евросоюз не может официально начать переговоры о вступлении Украины из-за позиции Будапешта.

В ответ Литва предложила начать технические переговоры на уровне 26 стран-членов ЕС без участия Венгрии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Коррупция Судебная реформа
Новости
Только в отдельных регионах: в "Укрэнерго" дали график отключения света на 4 ноября
Только в отдельных регионах: в "Укрэнерго" дали график отключения света на 4 ноября
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа