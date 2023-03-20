ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Турции считают, что Швеция недостаточно борется с терроризмом, чтобы вступить в НАТО

Новина українською →
Турция, Понедельник 20 марта 2023 20:55
В Турции считают, что Швеция недостаточно борется с терроризмом, чтобы вступить в НАТО Фото: в Турции считают, что Швеция недостаточно борется с терроризмом, чтобы вступить в НАТО (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правительство Швеции делает недостаточно для того, чтобы Турция согласовала вступление страны в НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

По его словам, Турция ожидает, что Швеция прекратит деятельность, связанную с финансированием терроризма, вербовкой и пропагандой. Однако он отметил, что новое правительство Швеции сделало положительные шаги в этом направлении.

"Мы видим, что Швеция сделала некоторые положительные шаги с новым правительством, и мы приветствуем это. Изменили закон о борьбе с терроризмом, внесли поправку в конституцию. Конечно, какова их цель, делать конкретные шаги в борьбе с терроризмом", - сказал он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Швеции надеются на ратификацию заявки о членстве в НАТО на саммите Альянса в июле. При этом в Турции, не одобрившей заявку страны на присоединение, заявляют, что это зависит от шагов Стокгольма.

Напомним, в МИД Турции отмечали, что Анкара может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции.

После того, как в Швеции на акции протеста курды сожгли Коран, Эрдоган заявил, что Стокгольму не следует рассчитывать на поддержку ее членства в НАТО. Позже Турция смягчила позицию по вступлению Швеции в Альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Турция
NEWS
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
DAILY
Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон