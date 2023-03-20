В Турции считают, что Швеция недостаточно борется с терроризмом, чтобы вступить в НАТО

Правительство Швеции делает недостаточно для того, чтобы Турция согласовала вступление страны в НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Мы видим, что Швеция сделала некоторые положительные шаги с новым правительством, и мы приветствуем это. Изменили закон о борьбе с терроризмом, внесли поправку в конституцию. Конечно, какова их цель, делать конкретные шаги в борьбе с терроризмом", - сказал он.

По его словам, Турция ожидает, что Швеция прекратит деятельность, связанную с финансированием терроризма, вербовкой и пропагандой. Однако он отметил, что новое правительство Швеции сделало положительные шаги в этом направлении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Швеции надеются на ратификацию заявки о членстве в НАТО на саммите Альянса в июле. При этом в Турции, не одобрившей заявку страны на присоединение, заявляют, что это зависит от шагов Стокгольма.

Напомним, в МИД Турции отмечали, что Анкара может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции.

После того, как в Швеции на акции протеста курды сожгли Коран, Эрдоган заявил, что Стокгольму не следует рассчитывать на поддержку ее членства в НАТО. Позже Турция смягчила позицию по вступлению Швеции в Альянс.

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