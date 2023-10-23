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Эрдоган внес на рассмотрение в парламент заявку о вступлении Швеции в НАТО

Понедельник 23 октября 2023 17:22
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Эрдоган внес на рассмотрение в парламент заявку о вступлении Швеции в НАТО Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dogru Haber.

"Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и направлен в Великое национальное собрание Турции", - говорится в сообщении.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в прошлом году после полномасштабного вторжения России в Украину. Членство Финляндии было подтверждено в апреле, что ознаменовало историческое расширение западного оборонного блока, но заявку Швеции все еще задерживают Турция и Венгрия.

Турция заявляет, что Швеция должна сделать больше шагов, чтобы подавить воинственную Рабочей партии Курдистана, которую Евросоюз и США также считают террористической группировкой. При этом в Швеции заявляли, что уже сделали все необходимое для вступления в НАТО.

Ранее Reuters сообщало, что Турция может в октябре ратифицировать вступление Швеции в НАТО. При этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция ратифицирует членство Швеции в Альянсе в случае, если США одобрят продажу истребителей F-16 в Анкаре.

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Реджеп Тайип Эрдоган Турция Швеция
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