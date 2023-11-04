ua en ru
Сб, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эрдоган заявил, что постарается содействовать ратификации заявки Швеции в НАТО

Суббота 04 ноября 2023 17:13
UA EN RU
Эрдоган заявил, что постарается содействовать ратификации заявки Швеции в НАТО Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что постарается максимально содействовать ратификации парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО. При этом отметил, что Стокгольм все еще не принял достаточных мер в отношении курдских боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Стокгольм предпринял некоторые шаги в отношении протестов, организованных запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК), а также в отношении эмбарго на поставки оружия в Турцию, но не в отношении деятельности РПК в Швеции.

"Наша обязанность заключалась в том, чтобы на первом этапе представить это парламенту, и мы это сделали", - заявил Эрдоган.

Он также заявил, что запланированные переговоры в парламенте о государственном бюджете Турции на 2024 год теперь будут приоритетными, что говорит о том, что одобрение членства Швеции в НАТО может быть не быстрым.

"Но мы постараемся максимально облегчить работу (по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, - ред.). Мы будем стараться проявлять позитивные усилия, насколько это возможно на данном этапе, если наши коллеги будут относиться к нам позитивно", - добавил Эрдоган.

Перед голосованием законопроект должен быть одобрен комитетом по иностранным делам парламента.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году. С тех пор ее ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение в парламент страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Турция Реджеп Тайип Эрдоган Война России против Украины
NEWS
В Украину приехала глава Еврокомиссии
В Украину приехала глава Еврокомиссии
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше