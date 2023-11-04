Эрдоган заявил, что постарается содействовать ратификации заявки Швеции в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что постарается максимально содействовать ратификации парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО. При этом отметил, что Стокгольм все еще не принял достаточных мер в отношении курдских боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Стокгольм предпринял некоторые шаги в отношении протестов, организованных запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК), а также в отношении эмбарго на поставки оружия в Турцию, но не в отношении деятельности РПК в Швеции.

"Наша обязанность заключалась в том, чтобы на первом этапе представить это парламенту, и мы это сделали", - заявил Эрдоган.

Он также заявил, что запланированные переговоры в парламенте о государственном бюджете Турции на 2024 год теперь будут приоритетными, что говорит о том, что одобрение членства Швеции в НАТО может быть не быстрым.

"Но мы постараемся максимально облегчить работу (по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, - ред.). Мы будем стараться проявлять позитивные усилия, насколько это возможно на данном этапе, если наши коллеги будут относиться к нам позитивно", - добавил Эрдоган.

Перед голосованием законопроект должен быть одобрен комитетом по иностранным делам парламента.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году. С тех пор ее ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение в парламент страны.

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