ua en ru
Вт, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Комиссия парламента Турции в ближайшие дни рассмотрит заявку Швеции в НАТО

Вторник 14 ноября 2023 16:27
UA EN RU
Комиссия парламента Турции в ближайшие дни рассмотрит заявку Швеции в НАТО Фото: комиссия парламента Турции в ближайшие дни рассмотрит заявку Швеции в НАТО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В четверг, 16 ноября, комиссия турецкого парламента обсудит заявку Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Заявка Швеции должна быть одобрена до голосования на Генеральной ассамблее в полном составе.

Соответствующий шаг может быть весомым в этой ситуации, после того, как Турция сначала выступала против одобрения заявки на членство, обвинив Швецию в укрывательстве курдских боевиков и других группировок, которые Анкара считает угрозой своей безопасности. В частности заявка была отклонена и Венгрией.

Несмотря на все, несколько недель назад президент Тайип Эрдоган подал законопроект на ратификацию заявки Швеции в парламент. Соответствующий шаг приветствовали в НАТО и Стокгольме.

Удар по Путину

"Потенциальное принятие Швеции в НАТО станет ударом по президенту (диктатору, - ред.) Владимиру Путину. Чтобы понять это, нам нужно вернуться к прошлому году, когда президент Путин вторгся в Украину. Одной из главных причин этого было сдерживание усилий президента Украины Владимира Зеленского по вступлению в НАТО. Это было красным флагом для лидера, поскольку он считал, что военный альянс посягает на российские границы", - пишет издание.

В частности в прошлом диктатор предупреждал о том, что он якобы будет готов применить ядерное оружие для защиты "территориальной целостности" России.

Впрочем, уже в апреле Финляндия официально стала новым членом НАТО.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году. С тех пор ее ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение в парламент страны. Он добавил, что будет максимально способствовать ратификации парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Турция
NEWS
Зеленский заявил о существенном усилении обороны Херсона: в разведке, ПВО и РЭБ
Зеленский заявил о существенном усилении обороны Херсона: в разведке, ПВО и РЭБ
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом