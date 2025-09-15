Поступление без НМТ и 30 тысяч на обучение: как ветеранам успеть получить перспективное ІТ-образование

Некоторые из защитников и защитниц Украины могут приобрести новую профессию в ІТ-сфере без сдачи национального мультипредметного теста (НМТ). Получить ваучер на обучение можно по пяти перспективным направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook.

До какого числа продолжается поступление

Согласно информации Минцифры, государство может помочь получить новую профессию:

участникам боевых действий (УБД);

лицам, уволенным с военной службы.

Речь идет о программе, в рамках которой защитники Украины имеют право получить ваучер на обучение (до 30 280 гривен).

Уточняется, что поступать можно без НМТ. При этом продолжается поступление до 20 октября.

Гражданам объяснили, что:

действующие военные - будут учиться заочно (с согласия командования);

те, кто завершил службу, - выбирают любую форму обучения (с возможностью перевода на бюджет).

Какие направления обучения доступны

"Защитники и Защитницы, вы отстояли Украину на фронте - теперь государство поможет вам получить новую профессию", - подчеркнули в Минцифры.

Отмечается, что для обучения доступны следующие пять направлений:

F2 "Инженерия программного обеспечения";

F3 "Компьютерные науки";

F7 "Компьютерная инженерия";

F5 "Кибербезопасность и защита информации";

F6 "Информационные системы и технологии".

"Это - шанс получить современное образование и начать карьеру в цифровой сфере. Ваш опыт - уже прочный фундамент для создания сильной и технологической Украины. И теперь мы вместе будем формировать будущее страны", - подытожили в министерстве.

Публикация Минцифры (скриншот: facebook.com/mintsyfra)