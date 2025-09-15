Поступление без НМТ и 30 тысяч на обучение: как ветеранам успеть получить перспективное ІТ-образование
Некоторые из защитников и защитниц Украины могут приобрести новую профессию в ІТ-сфере без сдачи национального мультипредметного теста (НМТ). Получить ваучер на обучение можно по пяти перспективным направлениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook.
До какого числа продолжается поступление
Согласно информации Минцифры, государство может помочь получить новую профессию:
- участникам боевых действий (УБД);
- лицам, уволенным с военной службы.
Речь идет о программе, в рамках которой защитники Украины имеют право получить ваучер на обучение (до 30 280 гривен).
Уточняется, что поступать можно без НМТ. При этом продолжается поступление до 20 октября.
Гражданам объяснили, что:
- действующие военные - будут учиться заочно (с согласия командования);
- те, кто завершил службу, - выбирают любую форму обучения (с возможностью перевода на бюджет).
Какие направления обучения доступны
"Защитники и Защитницы, вы отстояли Украину на фронте - теперь государство поможет вам получить новую профессию", - подчеркнули в Минцифры.
Отмечается, что для обучения доступны следующие пять направлений:
- F2 "Инженерия программного обеспечения";
- F3 "Компьютерные науки";
- F7 "Компьютерная инженерия";
- F5 "Кибербезопасность и защита информации";
- F6 "Информационные системы и технологии".
"Это - шанс получить современное образование и начать карьеру в цифровой сфере. Ваш опыт - уже прочный фундамент для создания сильной и технологической Украины. И теперь мы вместе будем формировать будущее страны", - подытожили в министерстве.
Публикация Минцифры (скриншот: facebook.com/mintsyfra)
