В колледжах Украины обновят стандарты образования: что изменится и когда именно

В украинских колледжах готовят масштабную перезагрузку. Она "затронет" и учебные планы, и техническую базу.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний .

Что именно меняется в колледжах Украины

Чиновник рассказал, что сегодня в учреждениях профессионального и профессионального предвысшего образования Украины происходит, прежде всего, обновление инфраструктуры.

"Невозможно просто прийти в заведение и изменить программу преподавания, если не на чем преподавать", - напомнил он.

Завгородний уточнил, что требуя определенного уровня привлечения молодежи, качества образования, сотрудничества с бизнесом и трудоустройства, "нужно обеспечить эти программы необходимым оборудованием".

"Мы не можем научить станочника без станка или без симулятора. То же самое касается очень многих профессий... Поэтому мы уже третий год подряд движемся в таком масштабном обновлении их инфраструктуры", - констатировал специалист.

Научить специалиста без оборудования или заочно - невозможно (инфографика: РБК-Украина)

Параллельно, по его словам, Украина переходит "к осовремениванию содержания образования".

"В этом году обновляем все образовательные стандарты в профессиональных колледжах, чтобы уже с набора 2027 года студенты учились по новым программам", - поделился замминистра.

Он сообщил, что программы специальностей создаются "вместе с работодателями", привлекая представителей крупных компаний "для адаптации под реальные требования рынка труда".

"Так же с 2027 года обновятся и программы старшей школы для колледжей в рамках Новой украинской школы (НУШ)", - рассказал Завгородний.

Он уточнил, что "общеобразовательные предметы - математика, физика, биология - будут адаптированы под конкретный профиль".

Условно говоря, "у будущих медиков они будут отличаться от программ для автослесарей или агрономов".

"В этом году продолжается масштабная разработка и утверждение сотен модельных учебных программ и стандартов", - отметил представитель МОН.

В следующем году планируется обеспечить их:

учебниками;

пособиями;

онлайн-курсами.

"Это - большая работа, но такими этапами мы системно внедрим новые требования к преподаванию на современном оборудовании", - подытожил Завгородний.