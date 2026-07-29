Поступление в колледжи 2026: где искать рейтинговые списки и как не "пролететь" с зачислением

В Украине стартовало обнародование рейтинговых списков поступающих в профессиональные колледжи. Чтобы не упустить свой шанс на обучение, важно вовремя подтвердить выбор места и знать четкие даты зачисления.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Главное: Списки на поступление : с 29 июля стартует обнародование рейтинговых списков для поступающих в колледжи на основе 9 классов (до 31 июля), в то время как для 11 классов (или других ранее полученных образовательных уровней) списки можно будет увидеть с 8 до 17 августа.

: с 29 июля стартует обнародование рейтинговых списков для поступающих в колледжи на основе 9 классов (до 31 июля), в то время как для 11 классов (или других ранее полученных образовательных уровней) списки можно будет увидеть с 8 до 17 августа. Где искать : решение о рекомендации к зачислению отображается в электронном кабинете (ЕГЭБО), поступающим присылают также сообщения (либо же можно проверить информацию в самом учебном заведении, колледже).

: решение о рекомендации к зачислению отображается в электронном кабинете (ЕГЭБО), поступающим присылают также сообщения (либо же можно проверить информацию в самом учебном заведении, колледже). Подтверждение места : требования к зачислению на бюджет нужно выполнить до 12:00 4 августа (для 9 классов) и до 18:00 14 августа (для 11 классов).

: требования к зачислению на бюджет нужно выполнить до 12:00 4 августа (для 9 классов) и до 18:00 14 августа (для 11 классов). Даты зачисления : зачисление на бюджет после 9 классов состоится до 7 августа, а после 11 классов - 19 августа (дополнительный набор - не позже 15 октября).

: зачисление на бюджет после 9 классов состоится до 7 августа, а после 11 классов - 19 августа (дополнительный набор - не позже 15 октября). Дополнительные возможности: обновленные списки (когда могут освободиться бюджетные места) появятся 4 августа (для 9 классов) и 17 августа (для 11 классов).

Даты обнародования рейтинговых списков

Поступающим в профессиональные колледжи в Украине напомнили, что с 29 июля начинается обнародование рейтинговых списков поступающих, рекомендованных для зачисления.

Конкретные даты зависят от основания поступления:

те, кто поступал на основе 9 классов , могут узнать о зачислении в период с 29 по 31 июля;

, могут узнать о зачислении в период с 29 по 31 июля; те, кто поступал на основе 11 классов или других ранее полученных образовательных уровней - списки будут обнародованы с 8 по 17 августа.

Где искать решение о предоставлении рекомендации

В МОН сообщили, что решение о предоставлении рекомендации к зачислению отображается в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

Личные электронные кабинеты абитуриентов работают с 25 июня по 15 октября 2026 года.

"Поступающим, которых рекомендовали к зачислению, присылают сообщения", - добавили в министерстве.

Кроме того, они могут ознакомиться со списком в конкретном колледже (куда поступают).

Как и до какого числа подтвердить выбор места

Если поступающий получил сообщение в электронном кабинете (о рекомендации к зачислению на места государственного или регионального заказа), следующий шаг - подтверждение выбора одного места обучения.

Это можно сделать:

либо в электронном кабинете;

либо лично в учебном заведении;

либо средствами электронной связи с наложением квалифицированной электронной подписи.

Важно, что требования к зачислению необходимо выполнить в отведенные сроки:

для поступающих на основе базового среднего образования (БСО, 9 класс) - до 12:00 вторника, 4 августа;

для поступающих на основе полного общего среднего образования (ПОСО, 11 класс), диплома квалифицированного рабочего (КР) и т.д. - до 18:00 пятницы, 14 августа.

"Если не подтвердить выбор до указанных дат, поступающего не смогут зачислить по соответствующему конкурсному предложению", - подчеркнули в МОН.

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Даты зачисления поступающих в колледж

Зачисление поступающих на основе 9 классов состоится:

по государственному или региональному заказу - 7 августа (не позднее 18:00);

за средства физических или юридических лиц - не позднее 11 августа;

дополнительный набор - не позднее 15 октября.

Тем временем перевод на вакантные места государственного или регионального заказа (лиц, зачисленных на обучение за средства физических или юридических лиц), производится не позднее 17 августа.

Для поступающих на основе 11 классов, а также ранее полученных уровней (квалифицированный рабочий, профессиональный младший бакалавр, младший бакалавр или специалист), бакалавр, магистр (специалист), зачисление состоится:

по государственному или региональному заказу - 19 августа (не позднее 18:00);

за средства физических или юридических лиц - 30 августа (не позднее 12:00);

дополнительный набор - не позднее 15 октября.

Перевод на вакантные места государственного или регионального заказа - не позднее 30 августа.

Даты обновления списков и подтверждения места

"После обновления списков поступающие (с учетом их очередности в рейтинговом списке) могут получить рекомендации к зачислению на места государственного или регионального заказа, если такие места освободились", - сообщили в МОН.

Для поступающих на основе 9 классов:

обновление списков - 4 августа (не позднее 20:00);

подтверждение места (после обновления списков) - до 18:00 6 августа.

Для поступающих на основе 11 классов: