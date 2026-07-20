Поступление в колледжи после 9 и 11 классов: как будут проходить экзамены в 2026 году

В 2026 году поступление в учреждения профессионального высшего образования будет происходить по результатам творческих конкурсов или индивидуального устного собеседования. В то же время поступающие после 11 класса смогут вместо собеседования подать результаты НМТ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua .

Главное: Главные форматы отбора: В 2026 году поступление в учреждения профессионального высшего образования будет базироваться на результатах творческих конкурсов или индивидуальных устных собеседований.

В 2026 году поступление в учреждения профессионального высшего образования будет базироваться на результатах творческих конкурсов или индивидуальных устных собеседований. Правила для выпускников 9 классов: Конкурсный отбор для девятиклассников будет проходить по двум сценариям: либо творческий конкурс и мотивационное письмо, либо индивидуальное устное собеседование по одному-двум предметам и мотивационное письмо.

Конкурсный отбор для девятиклассников будет проходить по двум сценариям: либо творческий конкурс и мотивационное письмо, либо индивидуальное устное собеседование по одному-двум предметам и мотивационное письмо. Альтернатива для выпускников 11 классов: Абитуриенты после 11 класса вместо прохождения устного собеседования в колледже имеют право подать результаты НМТ.

Абитуриенты после 11 класса вместо прохождения устного собеседования в колледже имеют право подать результаты НМТ. Какие сертификаты НМТ действительны: Для поступления можно использовать результаты национального мультипредметного теста за 2023, 2024, 2025 или 2026 год.

Для поступления можно использовать результаты национального мультипредметного теста за 2023, 2024, 2025 или 2026 год. Автономия заведений и безопасность: Формат проведения экзаменов и собеседований (онлайн или офлайн) каждый колледж определяет самостоятельно, учитывая ситуацию с безопасностью.

Как будет проходить поступление

Согласно правилам Порядка приема на обучение в учреждения профессионального высшего образования в 2026 году, творческие конкурсы будут составлять поступающие на специальности, перечень которых определит Министерство образования и науки.

Для других специальностей абитуриентам нужно будет пройти индивидуальное устное собеседование по одному или двум предметам в учебном заведении. Если это предусмотрено правилами конкретного колледжа, во время конкурсного отбора также будут учитываться мотивационные письма.

Программы собеседований, творческих конкурсов и требования к мотивационным письмам учебные заведения должны обнародовать на своих официальных сайтах. В них обязательно должны быть указаны критерии оценки поступающих.

В то же время задачи творческих конкурсов не могут выходить за пределы обнародованных программ.

Что предусмотрено для поступающих после 9 и 11 классов

Для поступающих после 9 класса конкурсный отбор будет проводиться в двух возможных форматах:

творческий конкурс и рассмотрение мотивационного письма;

индивидуальное устное собеседование и рассмотрение мотивационного письма.

Для выпускников 11 класса предусмотрены такие же варианты поступления. Однако они также смогут вместо собеседования использовать результаты национального мультипредметного теста (НМТ).

Кроме того, поступающие на основе образовательно-квалификационного уровня квалифицированного рабочего будут проходить индивидуальное собеседование или творческий конкурс с рассмотрением мотивационного письма.

Какие результаты НМТ можно предоставить

Вместо индивидуального устного собеседования абитуриенты могут использовать результаты НМТ за 2023, 2024, 2025 или 2026 годы.

В таком случае конкурсный балл будет определяться как средний балл по всем предметам НМТ без применения весовых коэффициентов. После этого результат будет увеличиваться на 25%, но итоговый балл не может превышать 200.

Как будут проходить вступительные испытания

Формат проведения собеседований и творческих конкурсов каждое учебное заведение будет определять самостоятельно, учитывая требования безопасности и санитарные нормы.

Материалы вступительных экзаменов, в том числе видеозаписи собеседований и творческих конкурсов, будут хранить не менее одного года, после чего их будут уничтожать в установленном порядке.