Поступление в колледжи после 9 и 11 классов: как будут проходить экзамены в 2026 году
В 2026 году поступление в учреждения профессионального высшего образования будет происходить по результатам творческих конкурсов или индивидуального устного собеседования. В то же время поступающие после 11 класса смогут вместо собеседования подать результаты НМТ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.
Главное:
- Главные форматы отбора: В 2026 году поступление в учреждения профессионального высшего образования будет базироваться на результатах творческих конкурсов или индивидуальных устных собеседований.
- Правила для выпускников 9 классов: Конкурсный отбор для девятиклассников будет проходить по двум сценариям: либо творческий конкурс и мотивационное письмо, либо индивидуальное устное собеседование по одному-двум предметам и мотивационное письмо.
- Альтернатива для выпускников 11 классов: Абитуриенты после 11 класса вместо прохождения устного собеседования в колледже имеют право подать результаты НМТ.
- Какие сертификаты НМТ действительны: Для поступления можно использовать результаты национального мультипредметного теста за 2023, 2024, 2025 или 2026 год.
- Автономия заведений и безопасность: Формат проведения экзаменов и собеседований (онлайн или офлайн) каждый колледж определяет самостоятельно, учитывая ситуацию с безопасностью.
Как будет проходить поступление
Согласно правилам Порядка приема на обучение в учреждения профессионального высшего образования в 2026 году, творческие конкурсы будут составлять поступающие на специальности, перечень которых определит Министерство образования и науки.
Для других специальностей абитуриентам нужно будет пройти индивидуальное устное собеседование по одному или двум предметам в учебном заведении. Если это предусмотрено правилами конкретного колледжа, во время конкурсного отбора также будут учитываться мотивационные письма.
Программы собеседований, творческих конкурсов и требования к мотивационным письмам учебные заведения должны обнародовать на своих официальных сайтах. В них обязательно должны быть указаны критерии оценки поступающих.
В то же время задачи творческих конкурсов не могут выходить за пределы обнародованных программ.
Что предусмотрено для поступающих после 9 и 11 классов
Для поступающих после 9 класса конкурсный отбор будет проводиться в двух возможных форматах:
- творческий конкурс и рассмотрение мотивационного письма;
- индивидуальное устное собеседование и рассмотрение мотивационного письма.
Для выпускников 11 класса предусмотрены такие же варианты поступления. Однако они также смогут вместо собеседования использовать результаты национального мультипредметного теста (НМТ).
Кроме того, поступающие на основе образовательно-квалификационного уровня квалифицированного рабочего будут проходить индивидуальное собеседование или творческий конкурс с рассмотрением мотивационного письма.
Какие результаты НМТ можно предоставить
Вместо индивидуального устного собеседования абитуриенты могут использовать результаты НМТ за 2023, 2024, 2025 или 2026 годы.
В таком случае конкурсный балл будет определяться как средний балл по всем предметам НМТ без применения весовых коэффициентов. После этого результат будет увеличиваться на 25%, но итоговый балл не может превышать 200.
Как будут проходить вступительные испытания
Формат проведения собеседований и творческих конкурсов каждое учебное заведение будет определять самостоятельно, учитывая требования безопасности и санитарные нормы.
Материалы вступительных экзаменов, в том числе видеозаписи собеседований и творческих конкурсов, будут хранить не менее одного года, после чего их будут уничтожать в установленном порядке.
Напомним, вступительная кампания в заведения профессионального образования в Украине началась 25 июня. Вступить могут выпускники 9 и 11 классов, а также взрослые, желающие получить новую профессию или изменить профессию.
Вступительная кампания в 2026 году проходит без существенных изменений. Большинство студентов по-прежнему могут учиться за средства государственного или регионального бюджета, а также получать стипендию и место в общежитии.