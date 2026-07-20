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Поступление в колледжи после 9 и 11 классов: как будут проходить экзамены в 2026 году

20:35 20.07.2026 Пн
3 мин
Кто из абитуриентов вместо устного собеседования может использовать результаты НМТ?
aimg Татьяна Веремеева
Поступление в колледжи после 9 и 11 классов: как будут проходить экзамены в 2026 году Фото: Вступительная кампания (Getty Images)
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В 2026 году поступление в учреждения профессионального высшего образования будет происходить по результатам творческих конкурсов или индивидуального устного собеседования. В то же время поступающие после 11 класса смогут вместо собеседования подать результаты НМТ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.

Главное:

  • Главные форматы отбора: В 2026 году поступление в учреждения профессионального высшего образования будет базироваться на результатах творческих конкурсов или индивидуальных устных собеседований.
  • Правила для выпускников 9 классов: Конкурсный отбор для девятиклассников будет проходить по двум сценариям: либо творческий конкурс и мотивационное письмо, либо индивидуальное устное собеседование по одному-двум предметам и мотивационное письмо.
  • Альтернатива для выпускников 11 классов: Абитуриенты после 11 класса вместо прохождения устного собеседования в колледже имеют право подать результаты НМТ.
  • Какие сертификаты НМТ действительны: Для поступления можно использовать результаты национального мультипредметного теста за 2023, 2024, 2025 или 2026 год.
  • Автономия заведений и безопасность: Формат проведения экзаменов и собеседований (онлайн или офлайн) каждый колледж определяет самостоятельно, учитывая ситуацию с безопасностью.

Как будет проходить поступление

Согласно правилам Порядка приема на обучение в учреждения профессионального высшего образования в 2026 году, творческие конкурсы будут составлять поступающие на специальности, перечень которых определит Министерство образования и науки.

Для других специальностей абитуриентам нужно будет пройти индивидуальное устное собеседование по одному или двум предметам в учебном заведении. Если это предусмотрено правилами конкретного колледжа, во время конкурсного отбора также будут учитываться мотивационные письма.

Программы собеседований, творческих конкурсов и требования к мотивационным письмам учебные заведения должны обнародовать на своих официальных сайтах. В них обязательно должны быть указаны критерии оценки поступающих.

В то же время задачи творческих конкурсов не могут выходить за пределы обнародованных программ.

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Что предусмотрено для поступающих после 9 и 11 классов

Для поступающих после 9 класса конкурсный отбор будет проводиться в двух возможных форматах:

  • творческий конкурс и рассмотрение мотивационного письма;
  • индивидуальное устное собеседование и рассмотрение мотивационного письма.

Для выпускников 11 класса предусмотрены такие же варианты поступления. Однако они также смогут вместо собеседования использовать результаты национального мультипредметного теста (НМТ).

Кроме того, поступающие на основе образовательно-квалификационного уровня квалифицированного рабочего будут проходить индивидуальное собеседование или творческий конкурс с рассмотрением мотивационного письма.

Какие результаты НМТ можно предоставить

Вместо индивидуального устного собеседования абитуриенты могут использовать результаты НМТ за 2023, 2024, 2025 или 2026 годы.

В таком случае конкурсный балл будет определяться как средний балл по всем предметам НМТ без применения весовых коэффициентов. После этого результат будет увеличиваться на 25%, но итоговый балл не может превышать 200.

Как будут проходить вступительные испытания

Формат проведения собеседований и творческих конкурсов каждое учебное заведение будет определять самостоятельно, учитывая требования безопасности и санитарные нормы.

Материалы вступительных экзаменов, в том числе видеозаписи собеседований и творческих конкурсов, будут хранить не менее одного года, после чего их будут уничтожать в установленном порядке.

Напомним, вступительная кампания в заведения профессионального образования в Украине началась 25 июня. Вступить могут выпускники 9 и 11 классов, а также взрослые, желающие получить новую профессию или изменить профессию.

Вступительная кампания в 2026 году проходит без существенных изменений. Большинство студентов по-прежнему могут учиться за средства государственного или регионального бюджета, а также получать стипендию и место в общежитии.

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