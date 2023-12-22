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Вступление в ЕС. Стефанишина спрогнозировала продолжительность скрининга законодательства Украины

Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

По предварительным данным, сканирование украинского законодательства на соответствие нормам Европейского союза может занять до года.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"Я ожидаю в ближайшие дни звонок с Еврокомиссией, где мы будем организовывать этот календарь. Предварительно мы проговаривали, что скрининг может длиться восемь месяцев", - сообщила Стефанишина.

В то же время она отметила, что Украина сейчас имеет результаты собственного скрининга и отчет Еврокомиссии, который содержит 90 рекомендаций по всем переговорным главам.

"Мы сформировали план мероприятий, это более 150 задач, в том числе законодательные изменения, правительственные решения. Эта работа будет продолжаться постоянно. Каждый год будут такие отчеты, просто они будут более обширными с учетом переговорного процесса", - добавила вице-премьер-министр.

Решение Евросовета по Украине

14 декабря лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето.

Переговоры лидеров ЕС продолжались более трех часов, а начало саммита откладывали из-за позиции Будапешта. Однако на момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала, поэтому решение было принято единогласно.

Более подробно, что дальше ждет Украину –в материале РБК-Украина.

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