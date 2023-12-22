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Вступ в ЄС. Стефанішина спрогнозувала тривалість скринінгу законодавства України

Фото: віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

За попередніми даними, сканування українського законодавства на відповідність до норм Європейського союзу може тривати до року.

Про це розповіла віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"Я очікую найближчими днями дзвінок з Єврокомісією, де ми будемо організовувати цей календар. Попередньо ми проговорювали, що скринінг може тривати вісім місяців", - повідомила Стефанішина.

Водночас вона зауважила, що Україна нині має результати власного скринінгу та звіт Єврокомісії, який містить 90 рекомендацій по всіх переговорних главах.

"Ми сформували план заходів, це понад 150 завдань, в тому числі законодавчі зміни, урядові рішення. Ця робота буде тривати постійно. Щороку будуть такі звіти, просто вони будуть більш обширними з урахуванням переговорного процесу", - додала віцепрем’єр-міністр.

Рішення Євроради щодо України

14 грудня лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку.Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето.

Переговори лідерів ЄС тривали понад три години, а початок саміту відкладали через позицію Будапешту. Проте на момент голосування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали, тому рішення ухвалили одностайно.

Більш детально про те, що далі чекає на Україну - у матеріалі РБК-Україна.

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