Зеленский: путь Украины в ЕС блокируют те, кто хочет "лучших мест" на Красной площади

Некоторые европейские лидеры блокируют переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Они руководствуются не интересами собственной страны, а хотят угодить России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Чехии, сообщает РБК-Украина .

"Нам обидно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс. Не ради интересов собственных стран, а ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади. И для всех нас в Европе важно, чтобы европейские ценности действительно доминировали. Ценности, а не капризы отдельных политиков", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Украина готова уже в этом году открыть уже первые кластеры в переговорном процессе по вступлению в ЕС.

О ком говорит Зеленский

Недавно украинский президент заявил, что Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС. В частности, венгерский премьер Виктор Орбан даже организовал опрос населения по поддержке пути Украины в ЕС, а потом похвастался, что венгры якобы выступили против.

Зеленский призвал венгерских лидеров не использовать вопрос Украины во внутренних политических процессах, а также добавил, что на самом деле 70% венгров поддерживают членство Украины в ЕС.

В ответ на это венгерский министр иностранных дел посоветовал Зеленскому "подбирать тон", а Орбан заявил, что не Киеву и не Брюсселю решать, какую позицию должен занимать Будапешт.

Однако венгерского премьера не будет на параде 9 мая в Москве. В отличие от его словацкого коллеги Роберта Фицо. На днях появились слухи о его болезни, но сегодня Фицо вышел на публику и пообещал, что поедет в Москву. Ранее Фицо также выступал против членства Украины в ЕС и НАТО, но пока только Венгрия официально блокировала решения блока, которые касались Украины.

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