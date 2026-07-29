Поступление-2026: сколько заявлений уже подали абитуриенты и что выбирают чаще всего

Главное: Масштабы кампании : по состоянию на 28 июля абитуриенты уже подали более 805 тысяч заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру (в среднем по четыре заявления на одного поступающего).

: по состоянию на 28 июля абитуриенты уже подали более 805 тысяч заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру (в среднем по четыре заявления на одного поступающего). Популярные направления : среди абитуриентов-лидеров по НМТ наибольшим спросом пользуются специальности "Филология", "Компьютерные науки", "Экономика", "Инженерия программного обеспечения" и "Международные отношения".

: среди абитуриентов-лидеров по НМТ наибольшим спросом пользуются специальности "Филология", "Компьютерные науки", "Экономика", "Инженерия программного обеспечения" и "Международные отношения". Лидеры среди вузов : больше всего заявлений уже получили "Львовская политехника", ЛНУ имени Ивана Франко, КПИ имени Игоря Сикорского и КНУ имени Тараса Шевченко, а среди регионов лидируют Киев и Львовская область.

: больше всего заявлений уже получили "Львовская политехника", ЛНУ имени Ивана Франко, КПИ имени Игоря Сикорского и КНУ имени Тараса Шевченко, а среди регионов лидируют Киев и Львовская область. Прифронтовые регионы : более 219 тысяч заявлений (29%) подано в заведения образования в областях с повышенными региональными коэффициентами.

: более 219 тысяч заявлений (29%) подано в заведения образования в областях с повышенными региональными коэффициентами. Поступление с ВОТ : по квоте-2 для молодежи с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий зафиксировано 26 744 заявления от 7 156 абитуриентов.

: по квоте-2 для молодежи с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий зафиксировано 26 744 заявления от 7 156 абитуриентов. Сроки: основной этап подачи заявлений продлится до 18:00 1 августа 2026 года, а рекомендации на бюджет появятся не позднее 6 августа.

Сколько заявлений уже подали абитуриенты

В МОН напомнили, что в Украине продолжается основной этап вступительной кампании - подача заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру.

По состоянию утро 28 июля абитуриенты уже подали 805 822 заявления.

Уточняется, что это - промежуточная статистика, которая позволяет увидеть предварительные тенденции:

какие специальности и учебные заведения привлекают больше внимания;

как поступающие распределяют приоритеты;

сохраняется ли спрос на заведения в прифронтовых регионах.

Поданные заявления по состоянию на утро 28 июля 2026 года (инфографика: facebook.com/UAMON)

"В то же время количество поданных заявлений еще не отражает окончательного выбора абитуриентов, ведь один человек может подать до десяти заявлений", - напомнили украинцам.

То есть полную и корректную картину поступления можно будет оценить после:

завершение подачи заявлений;

предоставления рекомендаций;

подтверждения абитуриентами выбранного места обучения.

Что выбирают абитуриенты-лидеры по НМТ

По данным МОН, хотя бы одно заявление на поступление уже подали 2 262 абитуриента с максимальными результатами основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) 2026 года.

Наиболее популярными среди этих абитуриентов стали такие направления:

"Филология" - 459 заявлений;

"Компьютерные науки" - 384 заявления;

"Экономика" - 349 заявлений;

"Инженерия программного обеспечения" - 311 заявлений;

"Международные отношения" - 308 заявлений.

"Этот срез позволяет увидеть не только популярные направления, но и то, в каких отраслях поступающие с самыми высокими результатами планируют строить профессиональный путь", - объяснили в министерстве.

Что учитывается во время конкурсного отбора

Внимание украинцев обратили на то, что в перечне приведено количество поданных заявлений, а не количество будущих студентов.

То есть 200 баллов по отдельному предмету не означают автоматическое поступление на любую программу, ведь во время конкурсного отбора учитывают:

конкурсный балл;

весовые коэффициенты предметов;

определенные поступающим приоритеты;

количество бюджетных мест.

Сколько заявлений подал в среднем один абитуриент

Согласно Порядку приема, в 2026 году один поступающий может подать до 10 заявлений.

Из них не более пяти - для участия в конкурсе на бюджетные места.

"Первый приоритет - это реальный выбор поступающего", - уточнили в МОН.

По состоянию на 28 июля один поступающий, который уже начал подачу заявлений, в среднем подал четыре заявления.

Сколько заявлений подает в среднем один абитуриент (инфографика: facebook.com/UAMON)

Так, было зарегистрировано:

171549 заявлений с первым приоритетом;

132 292 - со вторым;

106948 - с третьим;

90 444 - с четвертым;

74 158 - с пятым.

"Первый приоритет - это самый желательный для поступающего вариант обучения. Алгоритм адресного размещения последовательно проверяет заявления от наивысшего приоритета до самого низкого и дает одну лучшую возможную рекомендацию в соответствии с конкурсным баллом и наличием мест", - напомнили в министерстве.

Именно поэтому приоритеты следует расставлять по собственному желанию учиться на конкретной программе, а не по предположению, куда "легче пройти".

"После подачи заявления изменить его приоритет нельзя. Если поступающий аннулирует заявление, использованный номер приоритета не восстанавливается", - добавили в МОН.

Бюджет или контракт - какую стратегию выбирают поступающие

Заявление с первым приоритетом на конкурсное предложение с возможностью учиться на бюджете подали 107 324 абитуриента.

Между тем, контрактное предложение первым приоритетом определили 64 225 абитуриентов.

Еще 18 317 абитуриентов применили комбинированную стратегию: подали заявление с первым приоритетом на бюджет и со вторым - на контракт по той же образовательной программе.

"Такие данные могут свидетельствовать о том, что для части поступающих важнее конкретная специальность или образовательная программа, чем форма финансирования", - отметили в МОН.

Сообщается также, что другие абитуриенты - наоборот используют несколько приоритетов, чтобы увеличить шансы получить бюджетное место в разных заведениях.

"Важно: если абитуриент получит рекомендацию на бюджет, но откажется от нее, государственный грант для обучения на контракте ему уже не будет предложен. Поэтому порядок приоритетов следует определять особенно внимательно", - констатировали в министерстве.

В какие вузы подают сегодня больше всего заявлений

Больше всего заявлений по состоянию на конец июля уже получили:

Национальный университет "Львовская политехника" - 36 675;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 30 206;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 24 826;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 22 271;

Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника - 17 887;

Государственный торгово-экономический университет - 17 654;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 17 002;

Национальный университет "Одесская юридическая академия" - 15 328;

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 14 805;

Луцкий национальный технический университет - 12 776.

В какие заведения высшего образования подано наибольшее количество заявлений (инфографика: facebook.com/UAMON)

Отмечается также, что больше всего заявлений получили заведения:

Киева - 189 408;

Львовской области - 103 627;

Одесской области - 68 675;

Харьковской области - 54 634;

Винницкой области - 36 089;

Днепропетровской области - 35 439;

Ивано-Франковской области - 34 514.

В каких областях подают наибольшее количество заявлений (инфографика: facebook.com/UAMON)

Спрос на образование в прифронтовых регионах

Спрос на образование, по информации МОН, сохраняется и в прифронтовых регионах.

То есть поступающие продолжают выбирать обучение в университетах в прифронтовых областях.

Всего подано 219 411 (29%) заявлений в учебные заведения областей, которые в 2026 году имеют повышенные региональные коэффициенты. Из них:

Одесская область - 68 675;

Харьковская область - 54 634;

Днепропетровская область - 35 439;

Полтавская область - 24 860;

Запорожская область - 13 392;

Николаевская область - 8 188;

Сумская область - 7 756;

Черниговская область - 6 467.

"В то же время количество заявлений не следует воспринимать как окончательное количество будущих студентов региона: один абитуриент может подать заявления в несколько заведений и областей", - напомнили в министерстве.

Спрос на образование в прифронтовых регионах (инфографика: facebook.com/UAMON)

Поступление молодежи с временно оккупированных территорий

Отвечая на вопрос, как в этом году поступает в вузы молодежь с временно оккупированных территорий (ВОТ), в МОН рассказали, что на 28 июля по квоте-2 было подано 26 744 заявления от 7 156 поступающих.

Отмечается, что квота-2 - это отдельно зарезервированные бюджетные места для абитуриентов, место проживания которых зарегистрировано или задекларировано на ВОТ или территориях активных боевых действий.

Такие поступающие:

участвуют в отдельном конкурсе;

соревнуются за бюджетные места в пределах своей квоты.

Поступление молодежи с ВОТ (инфографика: facebook.com/UAMON)

Что нужно учесть всем поступающим

В МОН напомнили, что подача заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру продлится до 18 часов 1 августа 2026 года.

Рекомендации к зачислению на бюджет в своих электронных кабинетах поступающие увидят не позднее 6 августа.

После получения рекомендации требуется до 18:00 11 августа:

подтвердить выбор места учебы;

выполнить требования учебного заведения.

Зачисление на бюджет состоится не позднее 13 августа.

Уточняется, что участники дополнительной сессии НМТ имеют такие же права на поступление, как и участники основной.

"Результаты дополнительной сессии уже размещены в персональных кабинетах, поэтому у поступающих есть время подать заявления до завершения основного периода", - сообщили в МОН.

В заключение в министерстве отметили, что перед подачей первого заявления поступающим, имеющим право на специальные условия участия во вступительной кампании, нужно убедиться, что соответствующая категория внесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЕБО).