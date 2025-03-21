Вместо 18 типов учреждений профобразования будет два: Кабмин подготовил реформу

Об этом завил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой его заявление во время заседания правительства.

"Вместо 18 типов учреждений профессионального образования появится два. Это будет профессиональный колледж и учебный центр. А соискатели профессионального образования получат статус студентов и курсантов", - сообщил он.

По его словам, предполагается обновленное содержание и гибкая система реагирования на потребности рынка труда. Модульная структура образовательных программ даст возможность получать профессиональную квалификацию по краткосрочным программам.

Также проект увеличивает финансовую автономию и усиливает взаимодействие учреждений профессионального образования с бизнесом. "В частности, через совместные инвестиционные проекты. Даем возможность самостоятельно управлять средствами, утверждать штатные расписания и отходить от тарифной сетки", - добавил Шмыгаль.

Премьер выразил надежду, что парламент поддержит этот проект закона.

Шмыгаль также сообщил, что в Украине оборудовали около 100 мастерских профтехов. "Планируем в этом году обновить еще до сотни, на это в бюджете предусмотрено более 500 млн гривен", - рассказал он.