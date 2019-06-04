Зустріч Зеленського із Трампом може відбутися після саміту G20

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися із президентом США Дональдом Трампом після саміту G20, який запланований на 28-29 червня. Як інформує РБК-Україна, про це заявив позаштатний радник президента України Борис Тизенгаузен в ефірі "Радіо Свобода".

За словами радника, факт того, що адміністрація Трампа першою запросила Зеленського у Вашингтон для проведення зустрічі, говорить про те, що "Зеленському наданий певний кредит довіри від США".

"Мені здається, що адміністрація Білого дому сподівається зрушити з мертвої точки складне і для них, в тому числі, питання", - сказав Тізенгаузен, припустивши, що одним з каталізаторів майбутньої зустрічі президентів стало розслідування проти української газової компанії Burisma Holdings.

"У цій справі фігурує син Джо Байдена. На сьогодні, за внутрішніми праймеріз, Байден займає першу позицію від демократів, тобто від конкурентів Трампа. Швидше за все, він і буде балотуватися. Маючи на руках важелі, які можуть вплинути так чи інакше на репутацію Байдена в Україні, Зеленський стає, як мінімум, приємним гостем в адміністрації Дональда Трампа", - вважає Тізенгаузен.

Нагадаємо, 1 червня президент США Дональд Трамп запросив президента України Володимира Зеленського відвідати з офіційним візитом Вашингтон. В Адміністрації президента України повідомили, що вдячні за запрошення Дональду Трампу.

Раніше видання The Washington Post писало, що Зеленського хочуть втягнути у внутрішньополітичний конфлікт у США. Зеленський побоюється, що буде втягнутий у внутрішній конфлікт США, який пов'язаний з наміром американської влади переконати Україну провести розслідування щодо діяльності сина екс-віце-прем'єра США Джо Байдена.