США віддані своїй місії, щоб Європа була мирною, - Байден
Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Україна і США мають спільні цінності. Тому Вашингтон прихильний досягненню довгострокової місії по Європі, щоб вона була цілісною і мирною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява Байдена.
"Партнерство між нашими країнами міцніше, ніж будь-коли, і воно стане ще міцніше. Україна і США мають спільні цінності і ми віддані досягненню нашої довгострокової місії по Європі, щоб вона була цілісною і мирною", - заявив американський президент.