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США віддані своїй місії, щоб Європа була мирною, - Байден

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Середа 01 вересня 2021 21:34
США віддані своїй місії, щоб Європа була мирною, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Україна і США мають спільні цінності. Тому Вашингтон прихильний досягненню довгострокової місії по Європі, щоб вона була цілісною і мирною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява Байдена.

"Партнерство між нашими країнами міцніше, ніж будь-коли, і воно стане ще міцніше. Україна і США мають спільні цінності і ми віддані досягненню нашої довгострокової місії по Європі, щоб вона була цілісною і мирною", - заявив американський президент.

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