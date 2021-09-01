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Зеленський обговорить з Байденом терміни вступу України в НАТО

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Вашингтон, Середа 01 вересня 2021 21:43
Зеленський обговорить з Байденом терміни вступу України в НАТО Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський розпочав переговори з лідером США Джо Байденом. Зеленський хоче обговорити з американським президентом вступ України в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глав держав.

"Також хотів би з паном президентом Байденом обговорити їх бачення, роль та терміни України в НАТО", - сказав Зеленський під час вступної промови перед журналістами у Білому домі.

Зеленський на зустрічі з Байденом

Зеленський на зустрічі із Байденом заявив, що серед пріоритетів обговорення — безпекові питання, «Північний потік-2» та питання вступу України в НАТО. Він також подякував за додаткову допомогу на оборонну сферу України та поспівчував загибелі американських військових в Афганістані. Також Зеленський передав Байдену список з 450 імен українських полонених на тимчасово окупованих територіях і в Росії

Posted by Суспільне Новини on Wednesday, September 1, 2021

Нагадаємо, сьогодні відбудеться зустріч Байдена та Зеленського віч-на-віч, а потім переговори перейдуть у формат делегацій.

Додамо, українська сторона передала адміністрації Байдена список українців, яких утримують в полоні на Донбасі, в Криму та Росії.

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