Зеленський обговорить з Байденом терміни вступу України в НАТО
Президент Володимир Зеленський розпочав переговори з лідером США Джо Байденом. Зеленський хоче обговорити з американським президентом вступ України в НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глав держав.
"Також хотів би з паном президентом Байденом обговорити їх бачення, роль та терміни України в НАТО", - сказав Зеленський під час вступної промови перед журналістами у Білому домі.
Зеленський на зустрічі з Байденом
Зеленський на зустрічі із Байденом заявив, що серед пріоритетів обговорення — безпекові питання, «Північний потік-2» та питання вступу України в НАТО. Він також подякував за додаткову допомогу на оборонну сферу України та поспівчував загибелі американських військових в Афганістані. Також Зеленський передав Байдену список з 450 імен українських полонених на тимчасово окупованих територіях і в РосіїPosted by Суспільне Новини on Wednesday, September 1, 2021
Нагадаємо, сьогодні відбудеться зустріч Байдена та Зеленського віч-на-віч, а потім переговори перейдуть у формат делегацій.
Додамо, українська сторона передала адміністрації Байдена список українців, яких утримують в полоні на Донбасі, в Криму та Росії.