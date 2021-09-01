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Байден на зустрічі із Зеленським заявив про бажання ще раз відвідати Україну

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Вашингтон, Середа 01 вересня 2021 21:45
Байден на зустрічі із Зеленським заявив про бажання ще раз відвідати Україну Фото: президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден на зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі заявив про бажання ще раз відвідати Київ. Він також підтримав суверенітет України на тлі російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політичного оглядача Еда О'кіфа.

За його словами, на зустрічі із Зеленським в Овальному кабінеті Байден заявив про тверду підтримку США суверенітету України на тлі російської агресії.

Президент США також додав, що сподівається в майбутньому ще раз відвідати Україну.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, Володимир Зеленський проводить зустріч з Джо Байденом у Білому домі. На порядку переговорів ряд важливих питань. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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