Зустріч Трампа з Путіним відповідає підходу НАТО щодо діалогу з Росією, - Столтенберг

НАТО зберігає подвійний підхід у відносинах з Росією: стримування і оборона

Майбутня зустріч президентів США та Російської Федерації Дональда Трампа та Володимира Путіна відповідає підходу НАТО щодо діалогу з Росією. Про це заявив генсек НАТО Йєнс Столтенберг.

"Зустріч між президентом Трампом і президентом Путіним відповідатиме політиці НАТО, оскільки НАТО прагне діалогу з РФ. Ми зберігаємо подвійний підхід у відносинах з Росією: стримування і оборона" - заявив він, додавши, що РФ є сусідом НАТО, з яким потрібно намагатися покращити відносини.

Разом з тим, Столтенберг додав, що в разі, якщо покращити відносини з РФ у близькому майбутньому не вийде, "важливо управляти складними відносинами з РФ".

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що НАТО не прагне нової "холодної війни" з Росією.

Зазначимо, державний секретар США Майк Помпео раніше заявляв, що Трамп може зустрітися з Путіним "у недалекому майбутньому". Крім того, австрійська газета Kronen Zeitung з посиланням на джерела повідомила, що зустріч може відбутися 15 липня.