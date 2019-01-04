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Адміністрація Трампа почала пошуки місця для зустрічі президента США з Кім Чен Ином

Новини » Політика    04.01.2019 - 06:50
Адміністрація Трампа почала пошуки місця для зустрічі президента США з Кім Чен Ином
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Лідери США і КНДР раніше заявили про взаємне бажання провести ділову зустріч

В Адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа повідомили, що зараз займаються пошуком місця для проведення нової зустрічі глави держави Дональда Трампа з лідером Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ином. Як повідомляє РБК-Україна, про це передає телеканал CNN з посиланням на свої джерела.

За даними джерел, ще в кінці 2018 року адміністрація Трампа направила своїх представників в кілька місць світу. Серед них є також місця в Азії, які могли б стати майданчиком для другого саміту з Кім Чен Ином

Відомо, що пошук підходящого місця зустрічі лдеров двох держав почався ще до того, коли Трамп офіційно оголосив про саміті з Кім Чен Ином.

Також повідомляється, що Вашингтон пропонував Пхеньяну провести другий саміт лідерів у Швейцарії, де Кім Чен Ин навчався в 1990 роках. Однак пропозиція не отримала розвитку.

Вперше Трамп і Кім Чен Ин провели саміт у Сінгапурі в червні 2018 року. Підсумком цього стало підписання декларації про спільну роботу з денуклеаризації Корейського півострова. МЗС КНДР у листопаді пригрозило Вашингтону відновити нарощування ядерної зброї, якщо з Північної Кореї не будуть зняті санкції. США заявили, що готові зробити це тільки після повної денуклеаризації КНДР.

Нагадаємо, недодавно лідер КНДР Кім Чен Ин повідомив, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "в будь-який час".

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Новини України встречаКім Чен ИнДональд Трамп
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