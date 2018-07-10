Волкер виключив можливість "обміну" Донбасу на Крим

Спецпредставник США прокоментував пропозиції європейських популістів

Спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер виключає можливість завершення конфлікту на Донбасі шляхом визнання анексії Криму з подальшим зняттям санкцій з Російської Федерації. Про це Волкер заявив в інтерв'ю Bild.

Зокрема, він звернув увагу на те, що в Європі час від часу лунають пропозиції відновити відносини з Росією, зняти санкції в обмін на вихід РФ з Донбасу, однак Крим при цьому нібито має залишитися за Москвою.

"Я не очікую, що в найближчому майбутньому будь-що змінить статус-кво. Канцлер (Ангела, - ред.) Меркель також бачить ситуацію такою, якою вона є, і не буде знижувати тиск. Про можливий "обмін" Криму на Донбас: це мене бентежить. Як щодо того, щоб "розділити" частини Німеччини? Хто має право на це? Хто повинен мати право робити це з Україною? ... ніхто", - зазначив Волкер.

Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним навряд чи послабить тиск на Російську Федерацію у питанні України.