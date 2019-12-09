Зустріч в нормандському форматі завершилася

Зустріч в нормандському форматі в Парижі завершилася станом на 20:40 за київським часом. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з Єлисейського палацу.

Повідомляється, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" в цілому тривала понад дві години. Відзначимо, далі в графіку саміту значиться двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

До цього заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко дав короткий брифінг, на якому пояснив, що "нормандська четвірка" обговорювала підготовлений заздалегідь проект комюніке. За його словами, лідери обговорювали кожен пункт окремо. Тимошенко також припустив, що зустріч може затягнутися на кілька годин.

Нагадаємо, раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що зустріч в нормандському форматі може стати приводом для зняття деяких санкцій Євросоюзу проти Росії. У той же час він повідомив, що санкції проти Росії будуть продовжені в цей четвер, 12 грудня.