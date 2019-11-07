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Зустріч у нормандському форматі відбудеться через кілька тижнів, - Маас

Новини » Політика     07.11.2019 - 22:53
Зустріч у нормандському форматі відбудеться через кілька тижнів, - Маас
Фото: Гайко Маас (flickr.com bankenverband)

Підготовка до проведення саміту продовжується

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що зустріч у нормандському форматі відбудеться протягом наступних тижнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Відповідну заяву Маас зробив під час спільної прес-конференції з Держсекретарем США Майком Помпео в Лейпцигу.

"Ми активно працюємо, щоб підготуватись до саміту нормандського формату, що відбудеться протягом наступних тижнів", - сказав Маас.

Він наголосив, що домовленості, досягнуті в рамках Мінського процесу зараз втілюються і цю динаміку планують використати.

"У нас є Нормандський формат, до якого входять Німеччина, Франція, Росія та Україна. В цьому форматі ми дали старт Мінському процесу і ми хочемо розвивати його далі", - сказав Маас.

Він відзначив, що в питанні досягнення миру на Донбасі, існують певні "передумови, які все ще не були виконані".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко 4 листопада заявив, що Російська Федерація вимагає узгодити документ, який буде підсумком саміту "нормандської четвірки", перед самою зустріччю лідерів України, РФ, Німеччини та Франції.

Раніше повідомлялося, що у президента Росії Володимира Путіна заявили, що глава РФ зацікавлений у проведенні зустрічі з лідерами Німеччини, Франції та України в нормандському форматі в умовах термінової необхідності.

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