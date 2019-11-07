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Встреча в нормандском формате состоится через несколько недель, - Маас

Новости » Политика     07.11.2019 - 22:53
Встреча в нормандском формате состоится через несколько недель, - Маас
Фото: Хайко Маас (flickr.com bankenverband)

Подготовка к проведению саммита продолжается

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что встреча в нормандском формате произойдет в течение следующих недель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Соответствующее заявление Маас сделал во время совместной пресс-конференции с Госсекретарем США Майком Помпео в Лейпциге.

"Мы активно работаем, чтобы подготовиться к саммиту нормандского формата, который произойдет в течение следующих недель", - сказал Маас.

Он подчеркнул, что договоренности, достигнутые в рамках Минского процесса сейчас воплощаются и эту динамику планируют использовать.

"У нас есть Нормандский формат, в который входят Германия, Франция, Россия и Украина. В этом формате мы дали старт Минскому процессу, и мы хотим развивать его дальше", - сказал Маас.

Он отметил, что в вопросе достижения мира на Донбассе, существуют определенные "предпосылки, которые все еще не были выполнены".

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко 4 ноября заявил, что Российская Федерация требует согласовать документ, который будет итогом саммита "нормандской четверки", перед самой встречей лидеров Украины, РФ, Германии и Франции.

Ранее сообщалось, что у президента России Владимира Путина заявили, что глава РФ заинтересован в проведении встречи с лидерами Германии, Франции и Украины в нормандском формате в условиях срочной необходимости.

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