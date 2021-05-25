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Зустріч нормандських радників щодо Донбасу пройде завтра

Автор: РБК-Україна

Чергові переговори щодо Донбасу в нормандському форматі пройдуть завтра, 26 травня. Зустріч відбудеться на рівні політичних радників.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

При цьому джерело не уточнило, в якому саме форматі пройдуть переговори.

Відзначимо, українську сторону на переговорах політичних радників представляє глава Офісу президента Андрій Єрмак. На початку травня він говорив, що травневі консультації пройдуть не в форматі відеоконференції, а в форматі особистих зустрічей. Інших подробиць майбутньої зустрічі він не розкрив.

Вже після цієї заяви він ініціював термінову зустріч нормандських радників. Крім того, Єрмак запропонував залучити до роботи нормандського формату експертів з політичних, військових і юридичних питань, що могло б, на його думку, активізувати переговорний процес.

На переговорах Київ наполягає на тому, щоб Москва розблокувала виконання рішень саміту лідерів "нормандської четвірки" в Парижі, який відбувся в грудні 2019 року.

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Новини України ДонбасАндрій ЄрмакНормандський формат